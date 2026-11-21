Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде победил «Ниццу» со счетом 3:2 в Ницце, Франция, в матче чемпионата Франции. Дезире Дуэ получил травму колена вскоре после своего гола и покинул поле со слезами на глазах. О ходе матча сообщает Channel NewsAsia.

Камбэк ПСЖ после раннего гола

«Ницца» открыла счет на восьмой минуте: Мохамед Амура завершил первую атаку хозяев точным низовым ударом в дальний угол. ПСЖ сравнял счет на 31-й минуте — Сенни Маюлу реализовал пенальти, назначенный за игру рукой после просмотра VAR.

Менее чем через минуту Дуэ вывел гостей вперед, отличившись после передачи Ашрафа Хакими. Через семь минут его унесли с поля после того, как он упал, перенося вес на правую ногу после движения, которое казалось обычным.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ожидают медицинского обследования

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что команде необходимо дождаться медицинских обследований, однако травма Дуэ выглядит серьезной. По его словам, футболист находился в раздевалке после матча.

Усман Дембеле, вышедший на замену после месячного перерыва, на 85-й минуте ассистировал Феррану Торресу, который увеличил преимущество ПСЖ. В компенсированное время защитник «Ниццы» Али Абди сократил отставание. После 11 матчей парижане набрали 26 очков и увеличили отрыв на вершине таблицы до пяти очков.

Читай нас в