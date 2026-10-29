Ученые выяснили, что массовую гибель пингвинов Адели на островах Опасности возле Антарктического полуострова в начале 2024 года вызвала птичья холера — бактериальная болезнь, а не птичий грипп. Об этом сообщает NPR.

В марте 2024 года ветеринарный врач Ральф Ванстрелс с коллегами прибыл на острова, ожидая зафиксировать последствия распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Только на одной посадочной рампе, которую исследователь сравнил по размеру со взлетно-посадочной полосой аэропорта, команда обнаружила более 537 туш пингвинов. Исследователи оценивают общее число погибших пингвинов Адели и других видов птиц в тысячи, однако не смогли провести полный подсчет, поскольку им пришлось работать быстро.

Низкая концентрация вируса

Во время экспедиции в образцах из туш действительно обнаружили вирус птичьего гриппа, однако его концентрация была низкой. Для недавно погибших птиц это не соответствовало ожидаемой картине, если бы H5N1 был главной причиной их смерти.

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После возвращения экспедиции коллеги Ванстрелса в Нидерландах исследовали ткани под микроскопом и обнаружили бактерии. Они установили, что болезнь была вызвана бактериальной инфекцией — птичьей холерой. Результаты исследования были опубликованы в октябре в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Болезнь, за которой мало следили

Птичья холера отличается от холеры у людей. По словам Ванстрелса, штамм, адаптированный к птицам, не представляет значительного риска для людей, но болезнь приводит к гибели птиц в разных частях мира, особенно в холодной среде, где бактерия хорошо размножается.

Исследователи отмечают, что на Антарктическом полуострове эту болезнь в последний раз искали 25 лет назад. Ванстрелс предполагает, что вспышки птичьей холеры могли происходить регулярно, но оставаться незамеченными. Ученые подчеркивают необходимость отслеживать и другие инфекции, а не сосредотачиваться только на птичьем гриппе.

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