Оппозиционная партия PTI в Пакистане заявила о готовности принять поддержку лидера партии JUI-F Мауланы Фазлура Рехмана в борьбе против правительства. Об этом в Исламабаде сообщил генеральный секретарь PTI Салман Акрам Раджа, пишет Dawn.

Позиция PTI

По словам Раджи, PTI готова приветствовать любого, кто встанет на сторону партии и поддержит ее борьбу. Он отметил, что различные политические силы могут присоединяться к движению на разное время, однако отказываться от их поддержки не следует.

Генеральный секретарь PTI добавил, что партия не считает Маулану Фазлура Рехмана «спасителем» или «мессией» и не возлагает особых надежд на кого-то одного. В то же время PTI стремится расширить свое движение и примет поддержку лидера JUI-F, если он ее предложит.

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Встречи с Имраном Ханом

PTI также заявила, что родственников основателя партии Имрана Хана, который находится под стражей, вновь не допустили к нему в тюрьме Адиала. Адвокат Аваис Юнас Чодри сообщил Dawn, что в тюрьму прибыли адвокаты Гохар Али Хан и Салман Акрам Раджа, а также Абдулла Хан, сын Узмы Ханум, однако встретиться с Имраном Ханом им не разрешили.

Накануне барристеру Салману Сафдару, адвокату Имрана Хана, разрешили встретиться с заключенным основателем PTI.

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