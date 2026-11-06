В Исламабаде руководящий комитет пакистанской партии «Движение за справедливость» (PTI) выразил обеспокоенность состоянием здоровья заключенного основателя партии, бывшего премьер-министра Имрана Хана. Партия призвала главного судью Пакистана обеспечить действенное исполнение судебных предписаний относительно его лечения, сообщает Dawn.

Заседание комитета состоялось после сообщений о том, что артериальное давление Хана выросло до 192. В заявлении PTI эти данные назвали крайне тревожными. Представители партии также заявили о недостаточных медицинских возможностях в тюрьме и препятствиях для доступа к Хану его семьи и личных врачей.

Требования PTI

Комитет потребовал предоставить личным врачам Хана немедленный и беспрепятственный доступ к нему, провести необходимые медицинские обследования и диагностические тесты, а также перевести его в больницу Shifa International в Исламабаде для полного обследования и лечения.

В PTI подчеркнули, что защита здоровья и жизни Хана является неотложным гуманитарным вопросом. Партия также призвала своих депутатов, партийные ячейки и функционеров поднимать вопрос его лечения и прав в парламенте, провинциальных ассамблеях и на других площадках.

Предыдущее решение Верховного суда

Имран Хан находится под стражей с августа 2023 года. В конце января стало известно о его заболевании правого глаза — окклюзии центральной вены сетчатки, после чего его несколько раз доставляли в больницу.

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18 августа Верховный суд Пакистана распорядился перевести экс-премьера в Shifa International Hospital. В приложении к отчету тюремной администрации отмечалось, что врач Пакистанского института медицинских наук 1 августа осмотрел Хана, который жаловался на неконтролируемые колебания артериального давления, сердцебиение, головную боль и беспокойство.

Медицинский совет, осматривавший Хана 10 августа, рекомендовал ежедневные часовые прогулки, доступ к газетам, журналам, телевидению и книгам, а также более частые встречи с ближайшими родственниками или женой. По мнению совета, это могло бы помочь контролировать тревожность и артериальное давление.

В то же время власти доставили Хана в государственный Pakistan Institute of Medical Sciences, после чего вернули в тюрьму. Министр информации Аттаулла Тарар объяснял направление в другую больницу ситуацией с безопасностью, которую, по его словам, создали сторонники PTI по дороге к медучреждению и возле него. В партии эти утверждения опровергли и обвинили правительство в намеренном неисполнении судебных предписаний.

Руководящий комитет PTI также выразил обеспокоенность состоянием заключенного вице-председателя партии Шаха Махмуда Куреши после его падения в тюрьме и призвал немедленно перевести его в больницу для полного обследования и лечения.

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