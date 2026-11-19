Лидер государства-агрессора России Владимир Путин на встрече экономических лидеров АТЭС в китайском Шэньчжэне заявил, что форум должен задать объединяющий тон в условиях фрагментации мировой экономики. Он призвал участников выработать конструктивную повестку для сотрудничества, сообщает Anadolu Agency.

Шэньчжэньская декларация

По словам Путина, Россия поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации, подготовленный для одобрения участниками встречи. Он также назвал партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона стратегическим курсом для России и заявил, что страна является неотъемлемой частью региона.

Путин сказал, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из двигателей мирового развития. Он привел прогноз, согласно которому экономический рост экономик-участниц АТЭС в этом году может достичь 4,8%, что, по его словам, существенно превышает среднемировые показатели.

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Сотрудничество и логистика

Российский лидер заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с участниками АТЭС в наукоемких отраслях, в частности в ядерной энергетике. Он также сообщил о готовности делиться цифровым опытом и наработками в сфере искусственного интеллекта при условии защиты суверенитета и безопасности данных.

Отдельно Путин пригласил экономики региона активнее пользоваться логистическими маршрутами, которые развивает Россия. По его словам, за последние десятилетия с партнерами по форуму реализовали более 80 взаимовыгодных проектов и инициатив.

АТЭС, основанный в 1989 году, объединяет 21 экономику, в том числе Китай, США, Россию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Индонезию, Малайзию и Вьетнам.

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