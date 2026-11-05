Президент России — государства-агрессора — Владимир Путин указом передал доли Japan Tobacco International в четырех российских компаниях под временное управление. Их передали в управление российской компании Industrial Assets, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Указ в отношении четырех компаний

В документе не указаны причины такого решения. Ранее Кремль связывал подобные шаги с действиями государств, которые российские власти называют «недружественными».

Japan Tobacco International входит в Japan Tobacco Inc. Компания называет себя крупнейшим производителем табачной продукции в России по объему продаж. JTI не ответила сразу на запрос о комментарии по поводу указа.

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Предыдущие передачи активов

В сентябре российские власти передали под временное управление активы швейцарской продовольственной компании Nestle, немецкого оптового продавца Metro AG и французского ритейлера Auchan. В октябре Москва взяла под контроль российские активы еще четырех европейских компаний.

Российские власти объясняли октябрьское решение поддержкой Украины европейскими странами и тем, что назвали незаконным отчуждением российской собственности. В октябре МИД России также назвал продажу японской компанией беспилотников Украине враждебным шагом и предупредил о жестком ответе. В прошлом месяце Россия сообщила о задержании японского журналиста на Сахалине по подозрению в шпионаже.

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