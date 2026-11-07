Президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин расширил перечень структур Japan Tobacco International (JTI), переданных под временное управление в России. К четырем компаниям, указанным в первоначальном указе, добавили еще три структуры, сообщает Channel NewsAsia.

Что предусматривают указы

В четверг Путин подписал указ о передаче российских активов JTI под временное управление. Доли в четырех компаниях группы передали в управление российской компании Industrial Assets.

Отдельный указ, опубликованный ночью, распространил эту меру еще на три компании, принадлежащие JTI Investments Sarl. По данным агентства Interfax, эти структуры выполняли импортные, управленческие и холдинговые функции.

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Позиция компании

Глава Industrial Assets Антон Пивоваров заявил российскому изданию RBC, что компания будет стремиться сохранить производство, существующие трудовые коллективы и непрерывно выполнять обязательства перед работниками и деловыми партнерами.

Указы не содержат объяснения причин такого решения. Ранее Кремль связывал подобные изъятия активов с действиями государств, которые Россия считает недружественными.

JTI после обнародования первого указа сообщила, что знает о решении и оценивает ситуацию и возможные варианты действий, отдавая приоритет интересам заинтересованных сторон, прежде всего работников. JTI входит в Japan Tobacco Inc., около 37% акций которой принадлежит правительству Японии. Российский бизнес обеспечивает примерно 10% выручки Japan Tobacco Group и около 25% ее операционной прибыли.

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