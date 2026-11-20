Президент России — государства-агрессора — Владимир Путин заявил, что Москва не согласится на прекращение атак на энергетические объекты и судоходство после ударов Украины по Керченскому мосту во временно оккупированном Крыму, который является частью Украины. Об этом он сказал в китайском Шэньчжэне после переговоров с лидерами Китая и США, сообщает The Japan Times.

По словам Путина, он поручал Совету безопасности РФ рассмотреть возможное соглашение о прекращении атак на море и по энергетической инфраструктуре. Однако после ударов по мосту, как утверждает российский президент, таких договоренностей не будет. Он также заявил, что Россия ответит на атаки.

Удар по мосту

Украинские военные подтвердили новый удар по автомобильно-железнодорожному Керченскому мосту, незаконно построенному Россией на временно оккупированной территории Украины. Генеральный штаб ВСУ заявил о применении ракет «Нептун» для поражения железнодорожных путей на сооружении, которое назвал символом оккупации Крыма. По данным издания, о пострадавших не сообщалось.

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Это был третий удар по мосту за неделю, после которого движение поездов ненадолго останавливали. Ранее во вторник украинские дроны и ракеты, согласно видео и снимкам, разрушили центральный автомобильный пролет моста.

Оценки ремонта

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил российскому государственному телевидению, что для оценки сроков ремонта потребуется около недели. По его словам, часть участков могут восстановить в течение одного-двух месяцев.

В то же время инженер датской консалтинговой компании COWI Ингер Крон считает, что замена примерно 227-метрового дорожного пролета и арки может занять более года. Она объяснила, что для этого необходимо изготовить новую крупную стальную конструкцию, а временное решение с опорами могло бы осложнить проход судов под мостом.

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