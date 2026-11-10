Австралийская авиакомпания Qantas готовится сократить 850 рабочих мест в стране и передать часть функций команде Accenture в Индии. Изменения являются частью модернизации бэк-офисных систем, процессов и данных с увеличением инвестиций в технологии и искусственный интеллект.

Соглашение с Accenture

Как сообщает The Guardian, Qantas заключила с Accenture многолетнее соглашение об обновлении бэк-офисных систем. Часть услуг планируют передать крупной команде Accenture в Индии.

Генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон заявила, что перевозчик проведет консультации с работниками, которых могут затронуть изменения, и профсоюзами до принятия окончательных решений. Первые изменения должны вступить в силу к середине следующего года. По ее словам, темпы и масштаб технологических изменений беспрецедентны для бизнеса, а решение не связано со вкладом или преданностью работников.

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Сокращения в австралийских компаниях

План Qantas стал третьим крупным объявлением о корпоративной реструктуризации в Австралии за три недели после заявлений National Australia Bank и Canva. В NAB изменения касаются 2 500 должностей, в Canva — 1 200. В общей сложности сокращения, перемещения или реструктуризация в трех компаниях затронули около 4 550 корпоративных рабочих мест.

Реструктуризация Qantas происходит на фоне роста стоимости авиационного топлива. Компания ранее отмечала, что клиентский спрос остается устойчивым, однако она продолжит корректировать тарифы и объемы перевозок в ответ на расходы на топливо.

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