Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy договорилась приобрести 25% долю в морском лицензионном участке Petroleum Exploration License 0082 (PEL82) в Намибии, который принадлежит американской Chevron. Об этом сообщает The National.

Распределение долей в проекте

После завершения сделки Chevron сохранит 55% в PEL82. Намибийские Namcor и Custos Energy будут иметь по 10% долей. Операция требует стандартных регуляторных согласований.

Лицензия PEL82 охватывает блоки 2112B и 2212A. Ее площадь составляет около 11 450 квадратных километров в море у побережья Намибии, а глубина в пределах участка колеблется от 350 до 2300 метров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Государственный министр Катара по вопросам энергетики и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что сделка должна укрепить отношения компании с Chevron и расширить и диверсифицировать присутствие QatarEnergy в Намибии.

Разведка в бассейне Оранж

Намибия становится одним из центров разведки нефти и газа в Африке после новых открытий в морском бассейне Оранж. Согласно приведенным в материале оценкам, эти открытия могут содержать около 11 млрд баррелей легкой нефти и 2,2 трлн кубических футов природного газа.

Международная торговая администрация США отмечает, что в случае коммерческого подтверждения месторождений новые открытия потенциально могут более чем вдвое увеличить валовой внутренний продукт Намибии к 2040 году. QatarEnergy также работает в Намибии над разведочными блоками вместе с Shell и французской TotalEnergies.

Читай нас в