В Брисбене, Австралия, городской совет предложил увеличить разрешённую высотность застройки в развлекательном районе Фортитьюд-Вэлли до 40 этажей. План Sustainable Growth Precinct Plan предусматривает возможность строительства тысяч новых домов в рамках стратегии «высотная застройка вместо разрастания города».

Новые ограничения по высоте

Согласно проекту, ограничения планируют повысить с 30 до 40 этажей на участках между Ст-Полс-Террас и Брукс-стрит, вдоль Анн-стрит и возле Кафедрал-Плейс. На периферии района предельная высота зданий будет постепенно снижаться до 30 этажей и ниже.

Лорд-мэр Брисбена Адриан Шриннер заявил, что новые правила для развлекательного района и защита от шума должны быть усилены. По его словам, новые здания должны проектироваться с учётом того, что жители будут селиться рядом с площадками ночной жизни и живой музыки. Об этом сообщает ABC News Australia.

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Консультации и критика

Общественные консультации по проекту продлятся с 13 ноября по 18 декабря, а окончательный план ожидается в 2027 году. Фортитьюд-Вэлли стал последним районом в этой стратегии: ранее повышение лимитов высотности предусматривалось для Индорупилли, Кариндейла и Нундаха. Возле торговых центров Индорупилли и Кариндейла разрешённая высота увеличится до 25 этажей, а вблизи посёлка и железнодорожной станции Нундах — до 15 этажей. Эти изменения вступят в силу 11 декабря.

Почётный профессор Брайан Робертс раскритиковал подход совета, назвав его примером несвязного поэтапного развития. По его мнению, 40-этажные здания не соответствуют масштабу Брисбена. Представительница Brisbane Residents United Элизабет Хендли призвала власти сосредоточиться на социальном жилье, а не на высотных жилых комплексах, и выразила обеспокоенность по поводу сохранения характера города.

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