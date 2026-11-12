Совет директоров Nvidia готовится рассмотреть увольнение генерального директора Дженсена Хуанга после сообщений о вероятных внебрачных отношениях, пишет The Verge со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным WSJ, совет мог провести заседание о будущем Хуанга в компании уже 11 ноября.

Сообщения о вероятных отношениях

The Verge отмечает, что The New York Times сообщила о второй вероятной внебрачной истории с участием Хуанга. По данным газеты, речь идет о вице-президенте Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл, которая подчиняется гендиректору. NYT также сообщила, что их могли снять на видео во время мартовской конференции Nvidia, когда они проявляли привязанность друг к другу.

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Внутреннее расследование

Ранее Nvidia и Хуанг подтвердили отношения с другой женщиной, которую в сообщениях называют вероятной китайской шпионкой. Как пишет The Verge, после этого компания заявила о начале внутреннего расследования и привлечении бывшего федерального прокурора США Джуна Х. Кима и юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. По информации WSJ, совет директоров может принять решение относительно Хуанга до завершения этой проверки.

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