На Тайване совет директоров TSMC одобрил инвестиции на сумму до $1 млрд в разработчиков искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. Речь идет о решении крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, сообщает Channel NewsAsia.

Распределение инвестиций

TSMC планирует потратить до $500 млн на приобретение акций Anthropic по цене ее первичного публичного размещения. Еще до $500 млн компания намерена направить на покупку привилегированных акций OpenAI.

Разработчик модели Claude, Anthropic, во вторник определил ценовой диапазон своего IPO на уровне $70–78 за акцию. Компания стремится достичь оценки до $1,4 трлн, что может сделать ее выход на фондовый рынок одним из крупнейших в истории. Отдельно Anthropic привлекает $26 млрд в рамках частного размещения с участием инвесторов, включая принадлежащую Alphabet компанию Google, Nvidia, AMD и Microsoft.

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Спрос на ИИ-чипы

TSMC является ключевым поставщиком для ведущих компаний в сфере ИИ, включая Nvidia, чьи графические процессоры лежат в основе многих современных моделей искусственного интеллекта. Производитель чипов стремится получать выгоду не только от поставок ИИ-инфраструктуры, но и от владения долями в ведущих разработчиках этой технологии.

В прошлом месяце TSMC сообщила о шестом подряд квартале рекордной прибыли и заявила, что спрос на чипы для ИИ остается чрезвычайно высоким. Компания ожидает роста выручки в 2026 году примерно на 44%, при этом спрос по-прежнему превышает ее производственные мощности. TSMC также расширяет производство, в частности инвестирует $265 млрд в производственные мощности в Аризоне и оценивает возможные проекты в Техасе.

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