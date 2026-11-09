Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) одобрил применение Италией Национальной оговорки об исключении (NEC), которая позволяет увеличить расходы на оборону и энергетическую безопасность. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на министра экономики Италии Джанкарло Джорджетти.

Гибкость для бюджета

По словам Джорджетти, решение даст стране возможность укреплять оборонные возможности и энергетическую безопасность, одновременно соблюдая рекомендованную траекторию чистых расходов и сохраняя устойчивость государственных финансов.

Министр также заявил, что включение энергетики в механизм NEC стало результатом инициативы Италии. По его мнению, этим инструментом смогут воспользоваться и другие европейские страны.

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Меры в энергетике

Итальянские власти обсуждали с Еврокомиссией меры по энергетической безопасности, для которых планируют использовать предусмотренную оговоркой гибкость. Они касаются развития производства и хранения энергии из возобновляемых источников, повышения энергоэффективности школ, больниц и других общественных зданий.

В перечень также входит устойчивая мобильность, в частности местный транспорт и железнодорожная инфраструктура. Джорджетти отметил, что Еврокомиссия должна после реализации оценить фактические расходы по каждой отдельной мере. Италия будет подавать обновления по этим мерам каждые шесть месяцев.

Лимиты на 2027–2028 годы

По данным министра, закон о бюджете Италии на 2027 год предусматривает использование гибкости NEC для оборонных расходов в пределах до 0,3% ВВП в 2027 и 2028 годах. Еще до 0,3% ВВП в каждом из этих двух лет предусмотрено для мер по укреплению энергетической устойчивости.

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