Совет ЕС поддержал предложение Европейской комиссии на год отложить требования к отчетности и проверке выбросов метана для импортеров ископаемого топлива. Как сообщает Anadolu Agency, требования к отчетности и верификации планируют перенести на январь 2028 года. Окончательный график еще должны согласовать Совет ЕС и Европейский парламент.

В октябре Европарламент поддержал трехлетнюю отсрочку части обязательств. Совет ЕС 6 ноября одобрил более короткий, однолетний вариант, однако добавил механизм пересмотра. До 30 сентября 2027 года Еврокомиссия должна оценить, готовы ли необходимые условия для запуска системы отчетности, что потенциально может открыть путь к новому переносу сроков.

Сроки для импортеров

Согласно предложению Совета ЕС, срок подачи данных об интенсивности выбросов метана перенесут на август 2029 года, а срок соблюдения лимитов выбросов — на август 2031 года. Правительства государств ЕС объясняют необходимость отсрочки рисками для поставок газа на фоне войны на Ближнем Востоке и роста цен.

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Директор по энергетической политике Environmental Defense Fund Europe Леа Пилснер заявила, что год даст компаниям и правительствам время подготовиться. В то же время она предупредила, что несколько точек пересмотра создают риск для реализации регулирования и усиливают неопределенность для инвесторов и компаний, которые уже готовились к выполнению новых требований.

Аргументы экологических организаций

Менеджер Clean Air Task Force по политике в отношении метана в Европе Пабло Лопес Легаррета назвал позицию Совета ЕС шагом в правильном направлении, но подчеркнул, что «один год должен означать один год». По его словам, каждый год отсрочки стандарта означает дополнительные 1–2 млн тонн выбросов метана.

Метан удерживает более чем в 80 раз больше тепла, чем такое же количество углекислого газа, если оценивать воздействие в течение 20 лет. По данным ЕС, выбросы метана вызывают около 30% глобального потепления. Представители Environmental Defense Fund Europe также ссылаются на оценку Международного энергетического агентства: применение доступных технологий сокращения выбросов метана может в краткосрочной перспективе дополнительно направить на рынки почти 15 млрд кубометров газа.

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