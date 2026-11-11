В Кардиффе подкомитет городского совета по лицензированию 25 ноября рассмотрит запрос Millenium Stadium о продлении часов работы до 3:00. Это необходимо для запланированного на 11 декабря поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, сообщает Interia Sport.

Запрос на ночной режим

Главный бой вечера должен состояться в 1:00 по местному времени. Стадион обратился за разовым разрешением работать до 3:00. Millenium Stadium выбрали вместо лондонского Wembley, в частности из-за наличия крыши и возможности более позднего завершения мероприятия.

По данным издания, на Wembley спортивный вечер должен был бы завершиться в 23:00 по местному времени. Организаторы стремятся провести главный поединок позже, чтобы привлечь большую аудиторию на американском рынке.

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Возражения жителей

Некоторые жители Кардиффа выступили против продления работы арены. Один из них призвал совет отклонить заявку в её нынешнем виде, сославшись на возможные дополнительный шум, беспорядки и нарушение спокойствия в ранние утренние часы.

Другой житель заявил, что крики, пение и антисоциальное поведение после мероприятия могут помешать семьям, живущим рядом со стадионом. Он также выразил обеспокоенность сочетанием ночного употребления алкоголя и отсутствия транспорта.

Как отмечает Interia Sport со ссылкой на TalkSPORT, отказ в изменении условий лицензии потенциально может поставить проведение боя под угрозу.

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