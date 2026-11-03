Городской совет Лонсестона в Австралии планирует сократить около 10 штатных единиц руководящего уровня в эквиваленте полной занятости. Ожидается, что это позволит экономить около $1,9 млн в год на расходах на персонал, сообщает ABC News Australia.

Изменение структуры совета

Генеральный директор городского совета Сэм Джонсон сообщил сотрудникам и членам городского совета об изменениях в электронном письме 26 октября. В заявлении совет отметил, что меняет организационную структуру и работает с сотрудниками, которых затронет это решение.

По оценке совета, реорганизация должна обеспечить значительную операционную экономию без ухудшения предоставления услуг. Изменения касаются структуры команд и рабочих сетей и основываются на недавних мерах по повышению производительности.

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Музейные должности и переводы сотрудников

По данным ABC News Australia, часть сокращений может затронуть сотрудников Музея и художественной галереи королевы Виктории в Лонсестоне. Совет заявил, что там, где это возможно, рассмотрит перевод сотрудников на другие должности.

Бюджет Лонсестона на 2026–2027 годы предусматривает базовый операционный дефицит в размере $2,2 млн. Изменения планируют внедрить в конце января.

Секретарь тасманийского отделения Австралийского профсоюза работников сферы услуг Таш Ворк заявила, что профсоюз будет добиваться справедливых выплат при увольнении или приемлемых вариантов перевода для своих членов. Она также подчеркнула необходимость не допустить негативного влияния сокращений персонала на услуги для сообщества.

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