В столице Гаити Порт-о-Пренсе и за ее пределами тысячи людей вышли на улицы в поддержку президента Сальвадора Найиба Букеле и сальвадорских военных, участвующих в борьбе с бандами. Участники акций призвали Букеле не прекращать борьбу и предоставить дроны и роботизированных собак силам, противостоящим бандитским группировкам.

Как сообщает France 24, Совет министров Гаити ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Сальвадором, однако не раскрыл подробности документа. Министр юстиции Гаити Патрик Пелисье, находящийся в Сальвадоре, заявил, что конкретной даты вывода сальвадорских войск нет. По его словам, их поддержка необходима для усиления гаитянской полиции как минимум до выборов, запланированных на следующий год.

Поддержка сальвадорских военных

В прошлом месяце Букеле направил на Гаити около 2 500 военнослужащих после нападения 18 октября на четырех сальвадорских авиамехаников, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. В стране продолжаются столкновения между бандами и силами, действующими при поддержке гаитянских властей. По приведенным в материале данным, за последние пять лет на Гаити погибли более 20 тысяч человек, а банды контролируют примерно 70% Порт-о-Пренса.

Во вторник днем полиция применила слезоточивый газ и разогнала толпу, направлявшуюся к стадиону, недавно обеспеченному гаитянскими и иностранными силами. Бандам удавалось контролировать его более двух лет, из-за чего сборная Гаити не могла проводить дома отборочные матчи чемпионата мира.

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Предупреждения экспертов

Аналитики International Crisis Group предупредили, что у Гаити до сих пор нет долгосрочного плана безопасности на случай возможного вывода иностранных сил. В докладе организации, основанном на более чем 100 интервью с чиновниками на Гаити и за его пределами, говорится об отсутствии стратегии по определению угроз, координации силовых структур и устойчивому снижению уровня насилия.

Согласно докладу, в Национальной полиции Гаити в прошлом году было не более 8 тысяч действующих сотрудников на страну с населением почти 12 миллионов человек. International Crisis Group призвала улучшить оплату труда, социальные гарантии и условия службы полицейских, внедрить специализированную подготовку и четкую систему служебного продвижения, основанную на результатах работы, а не на политике.

В ООН сообщали, что с июля 2025 года по сентябрь 2026 года в результате ударов дронов погибли не менее 87 мирных жителей, среди них 21 ребенок. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульо заявил, что двустороннее соглашение с Гаити не будет обнародовано. Ульо и министр безопасности Сальвадора Густаво Вильяторо также заявили, что военные вернутся домой после обнаружения четырех пропавших авиамехаников.

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