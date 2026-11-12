Совет города Мортон-Бей в штате Квинсленд, Австралия, согласился закрыть специально отведённую площадку для кемпинга бездомных в парке Уайли в пригороде Петри. Решение приняли после того, как государственная структура Economic Development Queensland пригрозила местным властям судебными действиями.

Условия государственного органа

В августе совет разрешил бесплатный кемпинг для людей, переживающих бездомность, в парке Уайли. Economic Development Queensland заявила, что площадка является незаконной, поскольку парк расположен в пределах приоритетной зоны развития Moreton Bay Central.

Как сообщает ABC News, в письме совету государственный орган пообещал не предпринимать юридических действий, если тот выполнит перечень требований. В частности, совет не должен регистрировать на площадке новых людей, а нынешние жители должны покинуть её после завершения 21-дневного срока регистрации.

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Парк должны освободить

Генеральный директор Economic Development Queensland Джулиан Симмондс заявил, что возможность юридических действий будет сохраняться, пока парк не будет полностью освобождён. Он отметил, что отзовёт уведомление с требованием предоставить объяснения после подтверждения завершения пробных регистраций и освобождения парка Уайли.

После отъезда людей совет также должен контролировать территорию, чтобы никто не пытался вновь там поселиться. Мэр Мортон-Бей Питер Фланнери сообщил, что муниципалитет выполнит требование властей штата. По его словам, судебное обжалование могло бы стоить местным налогоплательщикам миллионы долларов и, вероятно, завершилось бы поражением совета.

Фланнери подчеркнул, что совет создал площадку как краткосрочное решение проблемы хронической бездомности, в частности в людных общественных местах на набережной Редклиффа. Он также заявил, что площадка обеспечила более безопасное место для людей, не имеющих доступа к экстренному или поддерживаемому жилью в Мортон-Бей.

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