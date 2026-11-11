Городской совет Ньюкасла в Австралии запретил климатической группе Rising Tide проводить протесты и другие мероприятия на землях, принадлежащих сообществу, «отныне и впредь». Соответствующее предложение было принято благодаря решающему голосу лорд-мэра Ньюкасла Гэвина Морриса, сообщает ABC News Australia.

Запрет также распространяется на группы, связанные с Rising Tide. Ранее городской совет разрешал активистам организовать мероприятие в Кэмп-Шортленде возле гавани. Среди событий, которых касается решение, — People’s Blockade of Newcastle Harbour, запланированная на февраль следующего года.

Позиция мэра и совета

Гэвин Моррис заявил, что основанием для решения стали опасения относительно безопасности во время предыдущих акций Rising Tide. По его словам, участники неоднократно выходили за установленные границы, несмотря на просьбы соблюдать их. Мэр также пояснил, что упоминание связанных организаций призвано не допустить проведения таких же протестов под другими названиями.

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Советница от Партии зелёных Шивон Ишервуд голосовала против. Она заявила, что демократия требует права на свободу слова и мирный протест, а представители совета должны защищать это право на территориях, находящихся в их ведении.

Полиция обратилась в суд

Активист Rising Tide Зак Шофилд назвал решение совета чрезмерным. Он заявил, что во время трёх предыдущих блокад, в которых на воде участвовали сотни людей, почти не было серьёзных проблем с безопасностью.

Ближайшая акция группы — антивольный Paddle for the Planet в гавани Ньюкасла — не предусматривает использования общественных земель, поэтому запрет совета на неё не распространяется. В то же время Верховный суд Нового Южного Уэльса рассматривает заявление полиции о запрете этого мероприятия. Суду сообщили, что участие могут принять до 785 человек, из которых как минимум 500 уже зарегистрировались. Полиция выразила опасения относительно безопасности участников на воде и возможных контрпротестов после завершения пятичасовой акции.

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