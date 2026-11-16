Совет директоров Nvidia не рассматривает возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании. Об этом собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил The Hill.

Призывы вернуть Хуанга

Хуанг, многолетний генеральный директор Nvidia, подал в отставку в прошлый четверг. Как пишет The Hill, Financial Times сообщила, что он обсуждает возможное возвращение с союзниками в Кремниевой долине.

После отставки Хуанга распространялись петиции с призывами восстановить его в должности. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против такого решения, добавив, что, по его мнению, Хуанг усвоил важный урок.

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Открытое письмо в поддержку возвращения бывшего руководителя подписали более 170 тысяч человек. Среди подписантов — гендиректор SpaceX Илон Маск, сооснователь Uber Тревис Каланик, гендиректор Epic Games Тим Суини и гендиректор Y Combinator Гарри Тан. Авторы письма призвали вернуть Хуанга на время независимого расследования и попросили совет предоставить убедительные доказательства того, что его отстранение отвечает интересам Nvidia.

Расследование

Совет директоров Nvidia начал расследование на прошлой неделе, еще до отставки Хуанга. Одновременно законодатели в Конгрессе США начали собственные проверки, отмечает The Hill.

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