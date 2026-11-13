Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении мандата Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA). Ее работу продлили до 15 ноября 2027 года, сообщает Anadolu Agency.

Миссия действует с 2014 года

MINUSCA создали в 2014 году для реагирования на кризис в сфере безопасности, гуманитарный, правозащитный и политический кризисы в Центральноафриканской Республике, а также их региональные последствия. Страна переживает нестабильность с 2013 года, когда государственный переворот спровоцировал вооруженный конфликт, массовое перемещение населения и затяжной гуманитарный кризис.

В 2019 году правительство ЦАР и 14 вооруженных группировок заключили мирное соглашение, однако насилие в отдельных частях страны продолжается. Ситуация с безопасностью также ухудшилась на северо-востоке государства вблизи границ с Суданом и Чадом из-за последствий войны в Судане.

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Нападения на границе

В июне вооруженные группировки захватили приграничный город Ам-Дафок. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а во время нападения на базу ООН ранения получили шестеро миротворцев MINUSCA.

ООН предостерегла от преждевременного вывода миротворческого контингента. Организация подчеркнула, что передача ответственности за безопасность национальным властям должна происходить постепенно и с учетом ситуации на местах.

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