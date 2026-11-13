Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление на один год санкционных мер, связанных с Йеменом, включая замораживание активов и ограничения на поездки. Совет также потребовал прекратить атаки хуситов на Саудовскую Аравию.

Как сообщает Al Jazeera, мандат Группы экспертов ООН по Йемену, которая предоставляет рекомендации по санкциям, также был продлен. В резолюции осудили военную эскалацию хуситов, их морские и трансграничные атаки против Саудовской Аравии, а также угрозы коммерческим судам.

Перехват дронов в Саудовской Аравии

В тот же день коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате предположительно хуситских беспилотников над регионом Эр-Рияд и Восточной провинцией королевства. Представитель хуситов Яхья Сариа утверждал, что движение атаковало нефтяную и военную инфраструктуру Саудовской Аравии, в частности насосную станцию на трубопроводе Восток—Запад и нефтяной объект в Янбу на Красном море.

Сариа также заявил об атаке беспилотником на военно-транспортный самолет в аэропорту Шарура и о попадании баллистической ракеты в авиабазу Хамис-Мушайт. Эти данные приведены как утверждения представителя хуситов. Он также заявил об атаке на штаб-квартиру Saudi Aramco в Эр-Рияде и отверг утверждения Саудовской Аравии о якобы атаке хуситов на регион Мекки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Саудовские власти сообщали, что по трубопроводу Восток—Запад в Янбу перенаправлялось около 4 млн баррелей сырой нефти в сутки, что составляет примерно 4% мировых поставок.

Гуманитарная ситуация в Йемене

Совет Безопасности призвал все стороны воздерживаться от эскалационных действий и разрешать споры путем переговоров. В то же время он подчеркнул, что санкционные ограничения не должны распространяться на гуманитарную помощь и поставки для базовых потребностей гражданского населения.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с начала августа в Йемене были перемещены более 333 тысяч человек, в том числе более 24 тысяч — в течение последней недели. По данным ведомства, насилие повреждает медицинские учреждения, вынуждает семьи покидать дома и препятствует работе гуманитарных организаций.

Читай нас в