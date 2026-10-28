Советы Центральной Австралии сообщают о трудностях с доступом к государственному финансированию восстановления после сильных дождей и наводнений, которые повредили дороги и изолировали отдаленные общины. Почти через восемь месяцев после непогоды часть заявок все еще находится на рассмотрении, сообщает ABC News Australia.

Заявки и расходы советов

Мэр Регионального совета Баркли Сид Вашист заявил, что наводнения в феврале и марте затронули примерно 70% дорог совета. Его первая заявка на финансирование была подана только ранее в этом месяце. Заявка на сумму от 4,3 млн до 4,7 млн долларов охватывает более 30 дорог и 127 поврежденных участков в восьми общинах.

По словам Вашиста, совету пришлось авансом оплачивать работу инженеров и консультантов, при этом ему не сообщили сроки принятия решения о финансировании. Он подчеркнул, что совет не хочет войти в следующий сезон дождей без начала восстановительных работ.

Генеральный директор Регионального совета Макдоннелл Белинда Уркхарт заявила, что совету не удалось получить средства на устранение последствий тех же наводнений. Она считает требования к заявкам слишком сложными для отдаленных советов. По ее словам, действующие правила также не позволяют направлять средства на строительство новых мостов или переправ в районах, подверженных наводнениям, где таких сооружений ранее не было.

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Правительство признало задержки

Генеральный директор Городского совета Алис-Спрингс Питер Уоррис также заявил, что не считает, что его совет получил финансирование для возмещения ранее нанесенного наводнениями ущерба. Он предложил ввести авансовые выплаты, чтобы советы могли привлекать подрядчиков и начинать работы до получения возмещения.

Федеральный министр по управлению чрезвычайными ситуациями Кристи Макбейн подтвердила, что система работает по принципу возмещения расходов: советы подают заявления через правительство Северной территории. Она признала, что процедура занимает слишком много времени. Национальная рабочая группа, в которую входят Региональный совет Баркли и Городской совет Кэтрин, изучает задержки.

Правительство Северной территории подтвердило, что заявка Баркли все еще оценивается. Заявления Городского совета Алис-Спрингс, поданные в июне и обновленные в августе, также находятся на рассмотрении. В то же время правительство сообщило, что Региональный совет Макдоннелл не подал официальной заявки, хотя подача заявок на реконструкцию открыта до апреля. Представитель правительства признал, что национальные требования усложняют подачу заявок некоторыми советами, и сообщил о совместной с федеральными властями работе над упрощением процедур.

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