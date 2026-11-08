На острове Грут-Айленд в Северной Территории Австралии радиоведущий Перси Бишоп призвал расширить покрытие Radio Angurugu, поскольку шесть отдаленных общин не имеют доступа к экстренным радиосообщениям во время циклонов и других опасных ситуаций. Об этом сообщает ABC News.

В марте Бишоп провел в прямом эфире 32 часа, передавая информацию о движении тропического циклона Нарелл вблизи острова. После циклона, который повалил деревья, но не нанес значительного долгосрочного ущерба, его работу отметили политики, в том числе глава правительства Северной Территории Лия Финноккьяро.

Шесть общин вне зоны сигнала

Бишоп подчеркнул, что история не должна сводиться к его эфиру во время циклона, поскольку шесть уязвимых общин на Грут-Айленде остаются без доступа к радиосигналу. По его словам, жители должны иметь возможность получать информацию о штормах, пожарах и других чрезвычайных ситуациях, а также сообщать внешнему миру об опасности.

Radio Angurugu вещает на английском языке и языке анидильяква на частоте 102,9 FM. В настоящее время сигнал в основном доступен в двух крупнейших общинах — Ангургу и Умбакумба, однако не достигает труднодоступных районов острова.

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Поддержка без решения о финансировании

16-летняя жительница острова Мишия Уилфред заявила, что отсутствие радиосигнала создает риски для людей в отдаленных районах, где во время шторма мобильная связь и интернет могут быть нестабильными.

Генеральный директор Земельного совета анидильяква Купа Теао поддержал расширение вещания и заявил о необходимости обеспечить связь со всеми традиционными владельцами земель архипелага Грут. Radio Angurugu является независимой организацией, но большая часть ее финансирования поступает через Земельный совет анидильяква.

В то же время пока неизвестно, профинансирует ли совет модернизацию, о которой просит Groote Broadcasting, или придется обращаться за дополнительными средствами к правительству Северной Территории. Правительство региона заявило, что рассмотрит любой официальный запрос в установленном порядке.

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