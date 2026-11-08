В столице Ганы Аккре радиоведущий Филип Осей Бонсу, известный как O.B., стал журналистом года по версии Ассоциации журналистов Ганы (GJA). Награду GJA/P.A.V. Ansah Journalist of the Year ему вручили 7 ноября 2026 года во время 30-й церемонии GJA Media Awards, сообщает The Rio Times.

Бонсу ведет Ekosiisen — позднюю дневную программу о текущих событиях на ганской радиостанции Asempa FM. Церемония состоялась в конференц-центре Palms отеля La Palm Royal Beach Hotel. Темой мероприятия стали признание профессиональных достижений, укрепление свободы медиа и противодействие языку ненависти в цифровую эпоху.

Другие лауреаты премии

Жюри рассмотрело 327 работ от 206 претендентов. В категории телевизионных новостей победил фрилансер Набил Ахмед Руфаи за материал Stolen Childhood о детском труде в рыболовной отрасли Ганы. Мохаммед Фугу получил награду в категории печатных новостей, Клинтон Йебоа — за лучший радиоматериал, а Натаниэль Атто из Joy FM был отмечен за спортивную журналистику.

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Заявления о безопасности журналистов

Президент GJA Альберт Квабена Двумфур во время церемонии поднял вопрос безопасности работников медиа. По его словам, в январе 2026 года в стране было зафиксировано пять нападений на журналистов, причем сотрудники силовых структур предположительно были причастны к трем из них. Ассоциация ранее также заявляла, что эти три инцидента могли быть связаны с государственными силовыми органами.

Президент Ганы Джон Драмани Махама заявил, что бюджет на 2027 год предусматривает 10 млн ганских седи в качестве стартового финансирования Фонда развития медиа. По его словам, средства планируют направить на поддержку благосостояния журналистов, профессиональное обучение, расследовательскую журналистику, цифровую грамотность и тренинги по безопасности. Махама также пообещал уважать редакционную независимость медиа.

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