12 ноября в Брюсселе Google потерпела неудачу: советник высшего суда Европы раскритиковал решение суда низшей инстанции отменить штраф в размере €1,49 млрд. Санкцию против американской технологической компании наложили семь лет назад за антиконкурентные практики, связанные с онлайн-рекламой. В долларовом эквиваленте штраф составляет $1,7 млрд.

Штраф по делу об онлайн-рекламе

В 2024 году Общий суд ЕС отменил решение Европейского союза о наложении этого штрафа. После этого Европейская комиссия обжаловала решение, подав апелляцию в Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Апелляция Еврокомиссии

В сообщении также приведен валютный курс: один доллар США равнялся €0,9027. Материал Channel NewsAsia ссылается на Reuters; сообщение датировано 12 ноября 2026 года, 17:29. На фотографии в материале изображен логотип Google возле штаб-квартиры компании в Нью-Йорке. Снимок датирован 1 июля 2026 года.

Читай нас в