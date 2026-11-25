Советник и посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во вторник вечером обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Газе. По данным нескольких источников Jerusalem Post, Кушнер призвал Израиль активизировать допуск гуманитарной помощи в сектор перед зимой и содействовать развертыванию многонационального контингента.

Помощь перед зимой

Израильский чиновник сообщил изданию, что Нетаньяху и Кушнер провели содержательный разговор о гуманитарной помощи для Газы и подготовке к зиме. По его словам, они договорились продолжать совместную работу над этими вопросами.

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Разговор также касался продвижения других вопросов, связанных с планом Трампа по Газе.

Оценка разговора

Чиновник Совета мира охарактеризовал разговор как «очень позитивный» и заявил, что ожидает дальнейшего прогресса в ближайшее время.

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