Независимая советница правительства Великобритании по вопросам изнасилований, профессор Катрин Холь, призвала подробнее исследовать рассмотрение дел о сексуальном насилии в судах Англии и Уэльса. Она заявила, что общественное внимание после осуждения комика Рассела Брэнда за изнасилование следует использовать для изучения распространенности мифов об изнасиловании во время процессов и инструкций, которые судьи дают присяжным, сообщает The Guardian.

Призыв к прозрачности судов

По словам Холь, в системе правосудия существует множество проблем с отношением к людям, сообщающим об изнасиловании и сексуальном насилии. В то же время ход расследований и судебных слушаний в основном остается непрозрачным для общества.

Профессор подчеркнула необходимость надлежащих исследований действий адвокатов, судей и присяжных во время таких процессов. По ее мнению, это необходимо, чтобы потерпевшие могли добиваться правосудия, предусмотренного законом.

Холь отметила, что полиция и Королевская прокурорская служба достигли значительного прогресса в рамках Operation Soteria. Этот подход предусматривает сосредоточение расследований на подозреваемых, а не на поведении потерпевших. В то же время судебная система, по оценке советницы, отстает от этих изменений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В отчете, опубликованном Холь в прошлом месяце, отмечается, что дела о сексуальном насилии, подготовленные по новой системе, могут столкнуться с серьезными препятствиями на этапе судебного разбирательства. Одной из возможных проблем она назвала использование защитниками мифов об изнасиловании.

Инструкции для присяжных

Комиссар по делам потерпевших Клэр Ваксман также призвала ввести юридическую обязанность для судей давать присяжным инструкции, если во время слушаний высказываются мифы об изнасиловании. По ее словам, правосудие должно основываться на доказательствах, а не на ложных представлениях.

Во время процесса над Брэндом его адвокат Иан Винтер заявлял, что женщины, выдвинувшие обвинения, не сопротивлялись, не кричали и не пытались уйти. По данным издания, Брэнд был приговорен к более чем 10 годам заключения после признания виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении трех других.

После приговора службы поддержки потерпевших от изнасилования и сексуального насилия сообщили о существенном увеличении числа обращений. Исполнительный директор Rape Crisis England & Wales Кьяра Бергман заявила, что количество звонков на круглосуточную линию поддержки с начала месяца выросло в четыре раза.

Читай нас в