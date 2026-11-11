Компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую крылатую ракету Super Ice — следующее поколение Icebreaker. Ракета имеет боевую часть весом 1000 фунтов, тогда как боевая часть Icebreaker весила 250 фунтов, сообщает Jerusalem Post.

Дальность и платформы запуска

По данным Rafael, Super Ice обладает большей дальностью и более высокой скоростью, чем предыдущая модель, однако точные показатели компания не раскрыла. Дальность Icebreaker превышала 300 километров, а ее скорость составляла не менее 0,8–0,9 числа Маха.

Super Ice можно запускать с самолетов F-35, F-16 и F-15. В Rafael также заявили, что ракету можно интегрировать на воздушные, морские и наземные пусковые платформы. По словам старшего вице-президента и руководителя подразделения воздушных систем Rafael Гада Гевы, для интеграции на широкий спектр авиационных платформ не требуются существенные модификации носителей.

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Система наведения

Компания сообщила, что ракету оснастили автономной навигацией, системой полета на малой высоте с огибанием рельефа и электрооптической системой наведения с технологией сопоставления изображений. Super Ice также должна работать в различных погодных условиях и обеспечивать высокоточное поражение различных целей.

Как отмечает Jerusalem Post, ракеты этого типа предназначены для поражения стратегических и хорошо защищенных объектов при коротком времени предупреждения. Rafael не назвала конкретную угрозу, для противодействия которой разрабатывали Super Ice. Ожидается, что ракету введут в эксплуатацию в начале 2027 года.

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