В Праге, Чехия, вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя заявил, что команда стремится использовать опыт поражения от «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, чтобы улучшить результат в этом году. Об этом сообщает The Guardian.

Поражение в финале как стимул

В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл все восемь матчей лигового этапа Лиги чемпионов, а затем дошел до финала в Будапеште. Там лондонцы уступили ПСЖ в серии пенальти.

По словам Райи, этот опыт не покидает команду. Голкипер выразил надежду, что победа в Лиге чемпионов поможет «Арсеналу» оставить поражение позади, одновременно подчеркнув, что эта боль должна оставаться для футболистов внутренним стимулом.

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Сейв в матче со «Славией»

В матче против пражской «Славии» Райя совершил важный сейв в прыжке после удара головой Оскара Кубиака. После первого тайма «Арсенал» вел со счетом 2:0, а соперники пытались отыграться. Благодаря этому результату лондонский клуб набрал 10 очков в четырех матчах и поднялся на третью позицию в турнирной таблице.

Райя также связал свои решающие сейвы с верой в собственные силы и еженедельной работой. По его словам, дополнительную мотивацию ему дает доверие тренерского штаба, тренера вратарей и команды. Матч со «Славией» стал для «Арсенала» десятым выездным поединком в еврокубках без поражений.

Следующим соперником «Арсенала» в Лиге чемпионов станет дортмундская «Боруссия», а 9 декабря команда примет мадридский «Реал». Эти матчи могут повлиять на шансы лондонцев завершить лиговый этап в первой двойке.

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