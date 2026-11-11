Бывший главный тренер НФЛ и аналитик ESPN Рекс Райан в среду сдался полиции после инцидента в Нэшвилле с участием двух пешеходов. По данным The Guardian, Райану предъявили шесть обвинений, квалифицируемых как проступки.

Версия полиции

Полиция Нэшвилла сообщила, что инцидент произошел на прошлой неделе в центре города. По ее данным, пешеходы переходили главную улицу и имели преимущество в движении, когда Райан якобы поворачивал на красный свет. Полиция утверждает, что он проехал автомобилем по их ступням, а затем покинул место происшествия.

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Шесть пунктов обвинения

Согласно судебным записям, Райану предъявили по два пункта обвинения в оставлении места ДТП, непредоставлении информации или помощи и невыполнении сигнала регулирования движения. Все шесть пунктов являются проступками.

Райан должен явиться в суд в следующем месяце. Ему 63 года. Он возглавлял «Нью-Йорк Джетс» в 2009–2014 годах, а «Баффало Биллс» — в 2015–2016 годах. После завершения тренерской карьеры Райан работает аналитиком НФЛ на ESPN, в частности участвует в предматчевых эфирах телеканала.

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