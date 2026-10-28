Ракета упала возле аэропорта Адена в Йемене — Anadolu Agency

Ракета упала на территории лагеря Аль-Наср, прилегающего к международному аэропорту Адена на юге Йемена. В лагере дислоцируются силы береговой охраны Йемена и находится штаб Министерства внутренних дел, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на очевидцев.

Предупреждение хуситов

Инциденту предшествовал призыв военного представителя хуситов Яхьи Сари к людям в аэропорту Адена немедленно эвакуироваться перед запланированной атакой. Это обращение распространил связанный с хуситами телеканал Al-Masirah.

Сари также заявил, что в аэропорту находился саудовский военно-транспортный самолет. Саудовские чиновники и правительство Йемена не предоставили немедленной реакции на эти утверждения.

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Пятая атака с середины октября

Это уже пятый случай атаки на международный аэропорт Адена или прилегающие районы с середины октября. Аэропорт является одним из ключевых воздушных узлов Йемена и важным маршрутом для пассажиров, путешествующих в страну и за ее пределы при ограниченных возможностях авиасообщения.

По данным ООН, с июля вновь усилилось военное противостояние между правительственными силами Йемена и хуситами, в частности в провинциях Таиз и Лахдж. Оно привело к гибели и ранениям тысяч людей. Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и ряд других провинций; в 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена.

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