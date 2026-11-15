Во Флориде, США, ракета Vulcan компании United Launch Alliance потерпела неудачу вскоре после запуска. На ее борту находились 40 спутников подразделения Amazon Leo для широкополосного спутникового интернета. Эти аппараты составляли полезную нагрузку ракеты, которая была потеряна.

Запуск из Флориды

По данным Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, запуск состоялся в воскресенье, 15 ноября. Vulcan стартовала из Флориды, а неудача произошла вскоре после старта. Amazon Leo является подразделением Amazon, развивающим услуги широкополосного интернета с помощью спутников.

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Первая неудачная миссия ULA

United Launch Alliance является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, а ракета Vulcan принадлежит этой компании. Как отмечает CNA, эта миссия стала первой неудачной для ULA за два десятилетия истории компании. В сообщении не уточняются причины неудачи после запуска.

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