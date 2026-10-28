Рамафоса направил 510 военных в Квазулу-Натал — TimesLIVE

Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял решение направить 510 военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал для помощи полиции в поддержании правопорядка после насильственных протестов. Как сообщает TimesLIVE, военные должны поддержать Полицейскую службу Южной Африки.

Срок операции и расходы

Развертывание военных запланировано на период с 9 октября по 30 ноября. Ориентировочные расходы на операцию составят 34 млн рандов. В администрации президента также подтвердили, что военнослужащие Южноафриканских национальных сил обороны будут оставаться в готовности поддержать полицию.

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Причина протестов

Беспорядки связывают с июльским решением Конституционного суда ЮАР, который признал ключевые положения Закона о беженцах неконституционными и недействительными. После этого 28 сентября Департамент внутренних дел издал директиву, согласно которой офисы приема беженцев должны принимать заявления о предоставлении убежища независимо от того, законно ли человек въехал в ЮАР.

Директива вызвала насильственные демонстрации в Квазулу-Натале, которые возглавило движение March and March. Представители движения раскритиковали привлечение военных и заявили, что государство воюет против собственного народа.

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