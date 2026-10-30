Президент ЮАР Сирил Рамафоса накануне местных выборов 4 ноября призвал кандидатов от Африканского национального конгресса (АНК) не относиться к избирателям свысока и не присваивать деньги, предназначенные для развития. Завершая двухдневную предвыборную поездку по провинции Квазулу-Натал, он заявил, что кандидаты должны оправдать доверие людей.

Как сообщает TimesLIVE, Рамафоса обратился к кандидатам в Гамбанати, где завершил поездку. Он сказал, что люди избрали их, потому что доверяют им, поэтому кандидаты должны усердно работать, не быть отстраненными, не смотреть на избирателей свысока и не красть деньги на развитие.

Кампания в Квазулу-Натале

Предвыборная поездка была сосредоточена на муниципалитете Этеквини, где, согласно опросам, АНК может столкнуться с самым сложным испытанием и впервые потерять контроль над муниципалитетом. Вдоль маршрута президентского кортежа проходили пикеты сторонников партии MK, связанной с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. В Гамбанати к ним присоединились сторонники Партии свободы «Инката».

Рамафоса заявил сторонникам, что только АНК обладает политикой, возможностями и опытом для реализации содержательных программ развития. Он также сказал, что во время кампании слышал от жителей провинции жалобы на безработицу, и упомянул инфраструктурные проекты, которые, по его словам, должны способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест.

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Жилье для пострадавших от наводнения

В рамках правительственной части визита Рамафоса посетил Монклер, где проверил ход размещения семей, перемещенных из-за наводнений 2022 года. По информации администрации президента, там планируют отремонтировать еще 500 жилых единиц, чтобы в общей сложности предоставить более 1 000 единиц жилья людям, которые до сих пор находятся во временных убежищах.

Президент также передал дома получателям в Корнубии к северу от Дурбана. По его словам, во второй фазе проекта строятся еще 145 домов, а к середине 2027 года планируется завершить в общей сложности 460 постоянных домов. Рамафоса подчеркнул, что временное жилье не должно становиться постоянным.

На встрече с представителями Южноафриканского демократического союза учителей в Тонгаате он пообещал ускорить выделение средств школам, нанять больше учителей и административного персонала для заполнения вакансий.

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