В США конгрессвумен от Иллинойса Делия Рамирес провела первые переговоры с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом по поводу возможного голосования за законопроект об ограничении передачи вооружений Израилю в следующем составе Конгресса. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Drop Site News.

Законопроект об ограничении поставок

Рамирес является автором законопроекта Block the Bombs Act, внесенного в мае 2025 года. Документ предусматривает запрет на продажу, передачу или экспорт в Израиль отдельных видов наступательного вооружения, в частности противобункерных бомб, артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов, если не будут выполнены определенные законопроектом условия.

У инициативы 82 соавтора, однако Палата представителей еще не выносила ее на голосование. По словам Рамирес, Джеффрис не дал ей прямого отказа, а в ближайшие дни она планирует вновь поговорить с ним.

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Ставка на прогрессивное крыло

По словам Рамирес, ключевую роль в продвижении документа может сыграть Прогрессивный кокус Конгресса, который, как ожидается, увеличится после промежуточных выборов 3 ноября. Она также обсуждала стратегию с председателем кокуса Грегом Касаром и встречалась с несколькими новоизбранными законодателями, которые во время кампании выступали за прекращение американской военной поддержки Израиля.

Джеффрис публично не обязался вынести законопроект на голосование. Демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, должны провести выборы руководства Палаты представителей позднее в этом месяце, а полный состав палаты изберет спикера после начала работы 120-го Конгресса в январе.

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