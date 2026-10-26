В Йоханнесбурге, ЮАР, Rand Water призвала жителей немедленно сократить потребление воды на 15% из-за значительной нагрузки на магистральную систему водоснабжения. Система работает на максимальной мощности, а стабильно высокий спрос повышает риск перебоев с подачей воды, сообщает TimesLIVE.

В то же время жители нескольких районов города жалуются, что у них нет воды уже неделю или дольше. В частности, перебои фиксируются в Брикстоне, Мейфер-Уэст, Гринсайде, Мелвилле, Кросби и Парктаун-Уэсте, которые получают воду через систему Commando. Резервуары Crosby и Brixton, а также водонапорная башня Brixton в течение недели оставались на критически низком уровне.

Потери воды и ограничения

Johannesburg Water заявила о значительной нагрузке на свои системы и попросила жителей и бизнес не использовать питьевую воду для необязательных нужд. В городе действуют ограничения первого уровня: с 06:00 до 18:00 запрещено поливать сады и наполнять бассейны, а также мыть автомобили, тротуары и подъездные пути из шлангов.

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По данным издания, устаревшая инфраструктура Johannesburg Water приводит к потере почти половины воды, которую компания закупает у Rand Water. Около 32% воды теряется из-за прорывов труб и утечек, а в городе ежедневно в среднем сообщают о 140 прорывах труб. Ежегодные потери воды, не приносящей дохода, оцениваются в 3–3,8 млрд рандов, тогда как отставание в обновлении инфраструктуры составляет от 26,6 млрд до 64 млрд рандов.

Длительные перебои в районах города

Жительница Парктаун-Уэста Хелен Уилсон рассказала, что у нее нет воды уже 10 недель. По ее словам, в течение последней недели вода появлялась лишь слабой струей ночью, поэтому она вместе с мужем установила резервуары для запаса воды.

Жительница Кенсингтон-Ридж Шамима Бхабха сообщила, что с марта в ее районе вода либо отсутствует, либо подается с полуночи примерно до пяти утра. Она связала проблемы с переводом резервуара Alexander Park в обходной режим и изменением конфигурации системы. Перебои также затронули предприятия в районе Селби: владельцы бизнеса заявили, что отключения электроэнергии останавливают насосы, необходимые для подачи воды.

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