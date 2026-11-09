Ранние инвазивные процедуры на сердце не продлевают жизнь пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и аномальными результатами нагрузочных тестов по сравнению с первоначальным лечением медикаментами и изменением образа жизни. К такому выводу пришли авторы международного исследования ISCHEMIA-EXTEND, сообщает News-Medical.

Разница в смертности была минимальной

Исследователи проанализировали длительное наблюдение за участниками испытания ISCHEMIA, в котором приняли участие более 5 тысяч мужчин и женщин со стабильной ишемической болезнью сердца. Почти за десять лет вероятность смерти составила 26% в группе раннего инвазивного лечения и 27% в группе консервативного подхода.

Всего в исследовании зафиксировали 1071 смерть в течение до 13 лет с момента включения пациентов. Исследователям удалось установить жизненный статус 96% участников с помощью прямого контакта и национальных медицинских реестров.

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Процедуры облегчали симптомы

К инвазивному лечению относились, в частности, установка стентов и операции коронарного шунтирования. Более ранние результаты ISCHEMIA показали, что сочетание таких процедур с медикаментами и изменением образа жизни уменьшало симптомы и улучшало качество жизни людей с болью в груди, однако не снижало частоту тяжелых сердечных проблем.

В испытании приняли участие пациенты из 320 больниц в 37 странах Европы, Северной Америки, Азии и южной части Тихого океана. Все они получали препараты для контроля холестерина и артериального давления, а также рекомендации по питанию и физической активности. Одной группе процедуры проводили вскоре после аномального нагрузочного теста, а другой — только при ухудшении симптомов или после инфаркта.

Авторы подчеркнули, что выводы касаются именно стабильной хронической ишемической болезни сердца. Инвазивное восстановление кровотока остается жизненно необходимым для пациентов с инфарктом или угрозой инфаркта. Результаты представили на научной сессии Американской кардиологической ассоциации и одновременно опубликовали в журнале JAMA.

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