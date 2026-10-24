Эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ закрыл все пляжи на неопределенный срок из-за работ по сдерживанию разлива нефти с супертанкера в Аравийском заливе. Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ подтвердило инцидент в пятницу утром.

Закрытие пляжей в трех эмиратах

Как сообщает The National, ранее власти эмирата Умм-эль-Кувейн временно закрыли все пляжи и прибрежные районы. В Шардже в качестве меры предосторожности ограничили доступ к пляжу Аль-Хамрия.

По данным министерства, разлив вызвал сильный запах, о котором в последние дни сообщали жители различных частей страны. Масштабы нефтяного пятна пока остаются неясными.

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Операции по сдерживанию загрязнения

Муниципалитет Умм-эль-Кувейна сообщил о полевых операциях по локализации последствий разлива и минимизации ущерба для морской и прибрежной среды. Специалисты будут следить за ситуацией, определять пострадавшие районы, а также помогать с очисткой и оценкой последствий загрязнения.

Руководительница кампаний Greenpeace Mena Инесаф Бензаки подчеркнула, что быстрые действия особенно важны из-за полузамкнутой географии Аравийского залива: ограниченный водообмен с открытым океаном может способствовать более длительному сохранению загрязняющих веществ. Директор Центра климатических и экологических наук Mubadala при Нью-Йоркском университете в Абу-Даби Джон Берт ранее отмечал, что попадание нефти на побережье может сделать восстановление дорогостоящим и длительным.

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