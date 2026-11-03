В Австралии первые публичные данные о спонсируемых пропусках в парламент показали, что теневой министр здравоохранения Энн Растон является главным спонсором пропуска для Кая Кентвелла — исполнительного директора игорной лоббистской группы Responsible Wagering Australia. Ранее Кентвелл был главой аппарата Растон, когда она занимала должность министра по делам семей и социальных услуг, сообщает ABC News Australia.

Responsible Wagering Australia представляет, в частности, bet365, Sportsbet и Betfair. Другой пропуск для этой организации спонсирует сенатор от Лейбористской партии Рафф Чикконе, а Растон в этом случае является вторым спонсором. Растон отказалась от комментариев.

Новые правила раскрытия данных

Общественность впервые получила возможность увидеть, какие федеральные политики обеспечивают лоббистам доступ в парламент. Премьер-министр Энтони Албанезе объявил об изменениях правил доступа и раскрытия информации в июне после пересмотра системы.

Первый отчет о спонсируемых картах доступа содержит сведения о чуть более чем 100 пропусках. В то же время Департамент парламентских услуг сообщил о 1086 картах, выданных по прежней системе, которые еще должны пройти оценку и обработку в соответствии с обновленными правилами.

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Пропуска для представителей энергетического сектора

В перечне также указаны министры и депутаты, которые спонсируют пропуска для представителей энергетического сектора. Министр энергетики Крис Боуэн и министр промышленности Тим Эйрс являются спонсорами Бенджамина Оквиста, который возглавляет направление климатической адвокации в лоббистской компании DPG Advisory Solutions.

Депутат от Канберры Дэвид Смит спонсирует пропуск для газовой лоббистской группы Australian Energy Producers. Депутатки от Лейбористской партии Джанна Стюарт и Сара Уитти являются спонсорами Hawker Britton Group, среди клиентов которой есть Woodside и ConocoPhillips. Наличие спонсорства пропуска не обязательно означает поддержку взглядов лоббиста или организации.

Australian Democracy Network заявила, что новая система не охватывает до 80% лоббистов, работающих непосредственно в компаниях в сфере взаимодействия с властями. Независимый сенатор Дэвид Покок призвал распространить правила на всех профессиональных лоббистов и прекратить практику перехода бывших политиков и сотрудников их офисов в отрасли, которые они ранее регулировали.

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