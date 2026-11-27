Исследование с участием 1663 пар «мать—ребенок» из Франции, Греции, Литвы, Норвегии, Испании и Великобритании показало, что более высокое качество рациона в детстве связано с более низким показателем риска метаболического синдрома в подростковом возрасте. В то же время убедительной связи между качеством питания матери во время беременности и большинством кардиометаболических показателей ее ребенка ученые не обнаружили, сообщает News-Medical.

Рацион оценивали от беременности до подросткового возраста

В проект HELIX вошли шесть популяционных когорт. Питание оценивали во время беременности, у детей в возрасте от 5 до 12 лет и у подростков в возрасте от 12 до 18 лет с помощью анкет о частоте потребления продуктов. Анализы, касающиеся рациона матерей, ограничили четырьмя когортами, поскольку данные по Литве и Великобритании отсутствовали или были неполными.

Исследователи использовали индекс здорового и устойчивого питания по шкале от 0 до 100 баллов. Он учитывал частоту потребления бобовых, овощей, фруктов, хлеба и круп, рыбы и морепродуктов, мяса, молочных продуктов, а для детей и подростков также сладостей. Более высокий балл означал большее соответствие рекомендациям по здоровому и устойчивому рациону.

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Качество рациона снижалось с возрастом

Среди участников, для которых были доступны оценки рациона, средний показатель индекса был самым высоким во время беременности — 62,8 балла. В детстве он составлял 58,0 балла, а в подростковом возрасте — 55,2. Показатели рациона в детстве были более тесно связаны с показателями в подростковом возрасте, чем рацион матери во время беременности.

В подростковом наблюдении приняли участие 864 человека, средний возраст которых составлял 15 лет. Почти треть детей и подростков имела избыточный вес или ожирение. Метаболический риск исследователи оценивали по совокупности данных об уровне холестерина липопротеинов высокой плотности, окружности талии, артериальном давлении, инсулине и триглицеридах. Этот показатель не является клиническим диагнозом метаболического синдрома.

Авторы предупредили, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Анкеты для оценки рациона детей и подростков не были валидированы, а способы сбора данных различались: родители описывали питание детей за предыдущий год, тогда как подростки сообщали о своем рационе за последние три месяца.

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