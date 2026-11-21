Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» получил операционный доход в размере €1,221 млрд за сезон 2025–2026, тогда как консолидированный доход мюнхенской «Баварии» составил €988,2 млн. Таким образом, разница между показателями клубов достигла примерно €233 млн, сообщает Euronews. В то же время эти показатели не являются полностью сопоставимыми, поскольку «Реал» не включает доходы от трансферов игроков в операционный доход.

Рекорд «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес представил финансовые результаты на ежегодном общем собрании клуба. Он также объявил бюджет на сезон 2026–2027 в размере €1,25 млрд. Мадридский клуб впервые превысил отметку в €1,2 млрд операционного дохода.

Показатель EBITDA «Реала» — прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации — стал рекордным и достиг €287,4 млн. Чистая прибыль после уплаты налогов составила около €26 млн, что на 8% больше, чем в предыдущем сезоне.

Маркетинговые доходы клуба выросли на 6%, до €539 млн. Поступления от стадиона «Сантьяго Бернабеу» увеличились на 11% и достигли €363 млн, а телевизионные права и международные соревнования принесли еще €319 млн. Доходы от стадиона более чем вдвое превысили показатель последнего сезона до начала реконструкции в 2018–2019 годах.

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«Бавария» приблизилась к миллиарду

Доход «Баварии» вырос с €978,3 млн до €988,2 млн. Спонсорские поступления увеличились почти на €30 млн, до €268,4 млн. Рекордным для клуба стал и доход от мерчандайзинга — €152,8 млн.

В то же время доходность немецкого клуба снизилась: прибыль до уплаты налогов сократилась на 16,9%, до €35,3 млн, а чистая прибыль — на 15,9%, до €22,8 млн. В «Баварии» объяснили это тем, что в предыдущем финансовом году клуб получил разовые поступления, связанные с чемпионатом Европы и финалом Лиги чемпионов.

Клуб также сообщил, что впервые превысил отметку в 500 тыс. членов. По данным «Баварии», это делает ее крупнейшим спортивным клубом мира по количеству членов.

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