Испанский «Реал» из Мадрида продлил соглашение с французским полузащитником Орельеном Тчуамени на шесть лет — до 2032 года. Предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до 2028 года.

Новое соглашение

О подписании контракта «Реал» объявил в четверг, 19 ноября. Как сообщает Channel NewsAsia, новое соглашение Тчуамени с мадридским клубом рассчитано на шесть лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выступления за клуб

В текущем сезоне Тчуамени провел за «Реал» 10 матчей. Французский футболист пропустил четыре игры из-за травмы. В мадридский клуб он перешел в 2022 году из «Монако» за 80 млн евро, или 88 млн долларов.

Контракт Арды Гюлера

Днем ранее новое шестилетнее соглашение с «Реалом» также подписал турецкий полузащитник Арда Гюлер. Таким образом, в течение двух дней мадридский клуб объявил о новых контрактах с двумя полузащитниками.

Читай нас в