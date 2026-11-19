«Реал» продлил контракт с Тчуамени до 2032 года — Channel NewsAsia
Испанский «Реал» из Мадрида продлил соглашение с французским полузащитником Орельеном Тчуамени на шесть лет — до 2032 года. Предыдущий контракт футболиста с клубом действовал до 2028 года.
Новое соглашение
О подписании контракта «Реал» объявил в четверг, 19 ноября. Как сообщает Channel NewsAsia, новое соглашение Тчуамени с мадридским клубом рассчитано на шесть лет.
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Выступления за клуб
В текущем сезоне Тчуамени провел за «Реал» 10 матчей. Французский футболист пропустил четыре игры из-за травмы. В мадридский клуб он перешел в 2022 году из «Монако» за 80 млн евро, или 88 млн долларов.
Контракт Арды Гюлера
Днем ранее новое шестилетнее соглашение с «Реалом» также подписал турецкий полузащитник Арда Гюлер. Таким образом, в течение двух дней мадридский клуб объявил о новых контрактах с двумя полузащитниками.