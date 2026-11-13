В Румынии реальные зарплаты в третьем квартале сократились на 1,5% в годовом выражении. При этом в течение квартала они в целом оставались стабильными по сравнению с предыдущими месяцами, сообщает Romania Insider со ссылкой на данные статистического ведомства INS.

Спад замедлился

Падение реальных зарплат в третьем квартале было значительно меньше, чем в первой половине года. Во втором квартале реальные зарплаты снизились на 6,6% в годовом выражении, а в первом — на 5,2%.

По оценке издания, эффект базы сравнения, который еще ощущался в июле, вызвал умеренное годовое снижение показателя в третьем квартале.

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Возвращение к уровню 2023 года

В целом реальные зарплаты румын вернулись примерно к уровню конца 2023 года. До этого предыдущее правительство премьер-министра Марчела Чолаку повысило государственные пенсии и зарплаты, а также установленный законодательством минимальный размер оплаты труда в насыщенный выборами год.

В 2025 и 2026 годах зарплаты в государственном секторе и пенсии были заморожены. В то же время частный сектор, по оценке издания, вероятно, уравновешивал общую динамику реальных зарплат в течение прошлого года.

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