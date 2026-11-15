Совет Безопасности ООН уже провел восемь неформальных опросов по кандидатуре следующего генерального секретаря организации. По итогам последнего из них лидирует глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан из Коста-Рики, однако ни один претендент пока не получил поддержку без голосов против.

Как сообщает Al Jazeera, Гринспан получила 12 голосов «за» и три «против». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси из Аргентины занял второе место: девять голосов «за», четыре «против» и два голоса без позиции. Третьей стала посол Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт — восемь голосов «за», пять «против» и два голоса без позиции.

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Фактически кандидатуру главы ООН определяет Совет Безопасности, в состав которого входят 15 государств. Для рекомендации кандидата необходимы не менее девяти голосов и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов — Китая, Франции, Российской Федерации — государства-агрессора, Великобритании и США. После этого кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея ООН.

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Перед формальным голосованием члены Совета Безопасности проводят анонимные так называемые пробные опросы. Они могут поддержать кандидата, выступить против него или не выразить позицию. На более поздних этапах используются бюллетени разных цветов, чтобы отличить позиции постоянных членов совета от голосов 10 непостоянных членов.

Восемь претендентов и дедлайн

В гонке остаются восемь кандидатов. Помимо Гринспан, Гросси и Родригес-Биркетт, на должность претендуют бывшая председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес из Эквадора, государственный министр иностранных дел ОАЭ Лана Заки Нуссейбе, глава ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу из Турции, политик из Эквадора Ивонн А-Баки и политик из Уганды Олара Отунну.

Действующий генеральный секретарь Антониу Гутерриш должен покинуть должность 31 декабря. Устав ООН не определяет процедуру на случай, если Совет Безопасности не согласует кандидатуру к этой дате. Среди возможных вариантов в такой ситуации — рекомендация кандидата на более короткий срок или компромиссная кандидатура.

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