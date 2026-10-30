Представитель армии Пакистана заявил об осторожном оптимизме относительно посредничества Исламабада между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом в Равалпинди сообщил генеральный директор пакистанского Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, сообщает Dawn.

По словам Чаудри, начальник Сил обороны и начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир дважды посещал Тегеран в октябре. Последний визит состоялся в понедельник с участием министра обороны Саудовской Аравии принца Халида бин Салмана и главы турецкой разведки Ибрагима Калына.

Чаудри сказал, что две поездки Мунира могут свидетельствовать о некоторых позитивных сдвигах. В то же время он подчеркнул, что Пакистан характеризует ситуацию как «осторожный оптимизм», и упомянул влиятельных противников урегулирования, которые, по его словам, считают конфликт выгодным для себя. Представитель не раскрыл содержания переговоров в Тегеране и не сказал, поддержали ли эту поездку США.

Контакты с Ираном

Встреча в Тегеране стала первым контактом Ирана на высоком уровне со всеми участниками мекканского оборонного альянса после более глубокого вовлечения Саудовской Аравии в конфликт. Соглашение об альянсе, в который входят Саудовская Аравия и Турция, было подписано 7 августа. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одного участника считается нападением на всех.

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После переговоров секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что безопасность региона должны обеспечивать страны региона без внешнего вмешательства.

Возможное расширение альянса

Чаудри отметил, что текст соглашения не запрещает прием новых участников. Отвечая на вопрос о возможном присоединении Ирана, он сказал, что к альянсу могут присоединиться все, кто разделяет видение коллективного сдерживания и регионального мира. В то же время решения должны быть приняты политическим руководством трех главных сторон.

Он также заявил, что решение о возможной отправке дополнительных пакистанских войск в Саудовскую Аравию будет зависеть от обстоятельств и политического руководства обеих стран. По словам Чаудри, Пакистан привержен защите Саудовской Аравии и священных городов Мекки и Медины, но не является стороной внутреннего конфликта в Йемене.

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