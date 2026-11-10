Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка поддержал министра внутренних дел и администрации Марцина Кервиньского после его заявлений о вероятных ультраправых взглядах нападавшего, совершившего нападение в Кракове. Как сообщает Polsat News, Шлапка заявил, что министр быстро отреагировал на событие и выполнил обязанность информировать общественность.

Заявление Кервиньского

После нападения Кервиньский заявил, что всё указывает на радикальные взгляды нападавшего и его увлечение идеологиями крайне правого направления. Его слова вызвали дискуссию. Заместитель главы Канцелярии президента Адам Андрушкевич раскритиковал связывание нападавшего с правыми взглядами.

Шлапка сказал, что на момент выступления Кервиньский уже имел первые надёжные основания для такой гипотезы. По словам пресс-секретаря правительства, часть этих сведений подтвердили во время первых допросов; об этом также говорил министр юстиции Вальдемар Журек.

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Версии следствия

Пресс-секретарь правительства подчеркнул, что выдвинутые гипотезы ещё будут проверяться. Он отметил, что из первых следственных действий, по его словам, следует увлечение нападавшего Андерсом Брейвиком, и назвал его представителем крайне правого экстремизма.

Премьер-министр Дональд Туск также поддержал Кервиньского и поблагодарил его за быстрое распространение информации о событиях в Кракове.

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