В Польше пресс-секретарь правительства Адам Шлапка заявил, что Кароль Навроцкий сейчас является гораздо более серьезным политиком, чем председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом он сказал в эфире программы «Гость событий», сообщает Polsat News.

Реакция на слова Качиньского

Ведущая Магда Саковская спросила Шлапку, считает ли он себя представителем польской власти. Она напомнила о словах Качиньского, сказанных во время ежемесячных мероприятий по чествованию памяти жертв Смоленской катастрофы. Глава PiS назвал действующую власть «внешней» и заявил, что она «на самом деле не польская» и должна уйти.

Шлапка ответил, что, безусловно, считает себя представителем польской власти. Он назвал высказывания Качиньского возмутительными и заявил, что лидер PiS неоднократно исключает из сообщества часть людей, с которыми не согласен. По словам пресс-секретаря правительства, такие заявления свидетельствуют о «полном бессилии» Качиньского, который, по его мнению, больше ни на что не влияет.

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Упоминание о расколе в PiS

Пресс-секретарь правительства также сослался на раскол в партии «Право и справедливость», произошедший несколько месяцев назад. Он заявил, что Качиньскому не удалось сохранить единство своего парламентского клуба, из которого ушла группа из нескольких десятков депутатов.

В конце июля группа политиков покинула PiS после того, как отказалась подписывать декларацию о непринадлежности к ассоциациям, ведущим политическую деятельность в рамках партии. Документ также не подписал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, который впоследствии основал парламентский клуб «Развитие Плюс».

В своем выступлении Качиньский также заявил, что власть пытается ликвидировать польскую демократию и верховенство права, в частности путем блокирования работы Конституционного трибунала. Он призвал не допустить этого.

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