Редакции в Ирландии и Болгарии получили электронные письма с угрозами взрыва на фоне волны ложных сообщений о минировании пассажирских самолётов в Европе. Ирландский общественный вещатель RTÉ эвакуировал офисы после получения сообщения, а болгарский телеканал Nova TV также получил письмо. Как сообщает ABC News Australia, сообщения, отправленные в пятницу по местному времени, были подписаны именем «Михаил Андропов» и имели тему «Послание Западу».

Отправитель писем заявил об ответственности за волну угроз, которая с вторника затронула десятки рейсов, и назвал их предвестником атак на транспорт в Европе. Британский вещатель Sky также сообщил о получении угрозы безопасности. Reuters не смог установить личность отправителя, источник писем или подтвердить их связь с угрозами авиарейсам.

Сопровождение истребителями

По данным министра обороны Венгрии Ромулуса Русзина-Сенди, в пятницу истребители сопровождали через венгерское воздушное пространство самолёты, следовавшие из Брюсселя в Софию и из Праги в Бухарест и на Кипр. Он также заявил, что НАТО приказало проводить воздушное патрулирование вблизи венгерско-румынской границы.

Полиция Дании сообщила об угрозах, направленных против авиасообщения аэропорта Копенгагена, но не увидела опасности для пассажиров. Чешская полиция зарегистрировала сообщения о минировании девяти рейсов, вылетавших из Праги или прибывавших в неё, при этом отмен рейсов не было. Самолёт Wizz Air, летевший из Праги в Рим, направили в Венецию, сообщил источник в итальянской аэропортовой администрации.

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Признаки скоординированной кампании

Франция сообщила о четырёх новых угрозах самолётам, пролетавшим над её территорией; все они благополучно приземлились. Взрывных устройств не обнаружили, и все самолёты благополучно совершили посадку.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что однотипные инциденты в разных странах Европы вряд ли являются совпадением. По его мнению, речь идёт о попытке гибридной агрессии и психологической войны. Эксперты по безопасности также отмечали, что угрозы имеют признаки скоординированной гибридной атаки, хотя не исключали действий подражателей или лиц с собственными мотивами.

В Италии накануне авиакомпании и операторы аэропортов Рима и Милана получили письма, авторы которых называли себя представителями запрещённого в России ультраправого антифеминистского движения «Мужское государство». Происхождение этих сообщений не подтвердили. Основатель движения Владислав Поздняков заявил, что организация больше не существует и не причастна к угрозам.

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